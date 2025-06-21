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Два человека погибли в иранском Куме в результате ударов Израиля

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами ударов Израиля по иранскому городу Кум, еще четверо получили ранения, сообщили СМИ Ирана.

Западные СМИ обращают внимание, что недалеко от Кума расположен один из крупнейших ядерных объектов Ирана в Фордо.

По данным иранского информагентства "Фарс", взрывы слышны также в иранском городе Исфахан. В городе работает система противовоздушной обороны.

В Исфахане расположен крупнейший в Иране ядерный исследовательский комплекс, который уже подвергался израильским ударам.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой серии ударов по объектам в центральной части Ирана.

"Израильские военно-воздушные силы начали серию ударов по объектам хранения ракет и пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана", - говорилось в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

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