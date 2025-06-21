Израиль сообщил о гибели еще одного командира КСИР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Командир второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпур Джудаки погиб в результате израильского удара, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Вчера (в пятницу) израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали командира второй бригады беспилотных летательных аппаратов военно-воздушных сил КСИР Аминпура Джудаки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели в результате израильских ударов ряда видных иранских военачальников, в том числе начальника генштаба вооруженных сил Мохаммада Багери и командующего КСИР Хосейна Салами.