Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 21 июня

Новые атаки Израиля на Иран, гибель еще одного командира КСИР, "Фламенго" обыграл "Челси"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Иране заявили, что не будут вести переговоры ни с кем, пока Израиль не прекратит атаки. При этом, глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах.

- Армия Израиля начала очередную серию ударов по Ирану. Жертвами стали два человека в городе Кум, еще четверо получили ранения.

- Израиль сообщил о гибели еще одного командира КСИР. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ЦАХАЛ.

- Четыре БПЛА сбито за ночь над тремя городами Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет.

- Бразильский "Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу. Португальская "Бенфика", тем временем, разгромила новозеландский "Окленд Сити".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль начал очередную серию ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране заявили, что не будут вести переговоры ни с кем, пока Израиль не прекратит атаки

Что произошло за день: пятница, 20 июня

Meta представила новые ИИ-очки

Meta представила новые ИИ-очки

Иран объявил о запуске беспилотников и ракет по Израилю

Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

Россия представила Ирану, Израилю и США свое видение урегулирования конфликта

РФ и Казахстан обсудили условия поставок и транзита российских нефти и газа

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана267 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6589 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });