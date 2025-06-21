Что случилось этой ночью: суббота, 21 июня

Новые атаки Израиля на Иран, гибель еще одного командира КСИР, "Фламенго" обыграл "Челси"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Иране заявили, что не будут вести переговоры ни с кем, пока Израиль не прекратит атаки. При этом, глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах.

- Армия Израиля начала очередную серию ударов по Ирану. Жертвами стали два человека в городе Кум, еще четверо получили ранения.

- Израиль сообщил о гибели еще одного командира КСИР. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ЦАХАЛ.

- Четыре БПЛА сбито за ночь над тремя городами Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет.

- Бразильский "Фламенго" обыграл "Челси" на клубном ЧМ по футболу. Португальская "Бенфика", тем временем, разгромила новозеландский "Окленд Сити".