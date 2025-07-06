Глава "Хезболлы" заявил, что его группировка пока не планирует разоружаться

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В "Хезболле" не планируют разоружать свои военизированные формирования, заявил в воскресенье лидер этой группировки Наим Касем.

"Угрозы не вынудят нас капитулировать (...), не нужно сегодня призывать нас сложить оружие, смягчить позицию по каким-то вопросам", - приводят его слова западные СМИ.

В ходе телеобращения, показанного жителям юга Бейрута, Касем отметил, что для нормализации ситуации с Израилем требуется, чтобы израильская сторона "покинула занятые территории, прекратила агрессию, освободила заключенных". После выполнения этих условий, по словам главы "Хезболлы", можно будет обсуждать дальнейшие шаги по деэскалации в регионе.

СМИ отмечают, что эти высказывания прозвучали в преддверии визита в Ливан посла США в Турции и спецпосланника по Сирии Тома Баррака. Ожидается, что ливанские власти передадут ему ответ на требование разоружить военное крыло "Хезболлы".