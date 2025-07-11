Запуск на МКС корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" готовится 31 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа к Международной космической станции планируется 31 июля, сообщило NASA.

В составе миссии Crew-11 вместе с Платоновым - американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС сейчас работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.

26 июня на станцию на корабле Crew Dragon прибыли четыре коммерческих туриста в рамках программы компании Axiom Space. В экипаж корабля входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански. Они покинут МКС не раньше 14 июля.