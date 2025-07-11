Поиск

Запуск на МКС корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" готовится 31 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа к Международной космической станции планируется 31 июля, сообщило NASA.

В составе миссии Crew-11 вместе с Платоновым - американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС сейчас работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.

26 июня на станцию на корабле Crew Dragon прибыли четыре коммерческих туриста в рамках программы компании Axiom Space. В экипаж корабля входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански. Они покинут МКС не раньше 14 июля.

Axiom Space Crew Dragon NASA МКС Роскосмос Олег Платонов США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ожидающий в США экстрадиции во Францию россиянин Легкодымов попросил Трампа о помиловании

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

В связи с ремонтом штаб-квартиры ФРС Белый дом обвинил Пауэлла в "бесхозяйственности"

Трамп намерен ввести пошлины в 35% на товары из Канады с 1 августа

Что случилось этой ночью: пятница, 11 июля

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

США планируют ввести общий тариф на ввоз зарубежной продукции в размере 15-20%

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Франция и Британия готовы создать совместный корпус по обеспечению прекращения огня на Украине

Рубио заявил, что условия 60-дневного перемирия в Газе в целом согласованы

Рубио заявил, что условия 60-дневного перемирия в Газе в целом согласованы

Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта

Американцам в среднем нужно $839 тысяч для финансового комфорта
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6710 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });