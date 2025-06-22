Иран впервые применил против Израиля новую ракету с многозарядной головной частью

Разрушения в Тель-Авиве после иранского удара Фото: Mostafaf Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иран в воскресенье в ходе ударов по Израилю впервые применил баллистическую ракету Kheibarshekan ("Хейбаршекан") с многозарядной головной частью, сообщило агентство Mehr, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"Многозарядные баллистические ракеты "Хейбаршекан" - третье поколение ракет Аэрокосмических сил КСИР - были запущены в воскресном ударе впервые", - заявили в КСИР.

Отмечается, что эти ракеты могут маневрировать, уклоняясь от ракет ПВО, являются высокоточными и имеют повышенную разрушительную силу. Полет ракеты может управляться вплоть до поражения цели. Их дальность достигает 2 тыс. км.

По данным КСИР, всего по целям в Израиле в воскресенье было запущено 40 твердотопливных и жидкотопливных баллистических ракет. Ракеты поразили различные цели, в том числе аэропорт Бен-Гурион, биологический исследовательский центр и командно-контрольные центры.

Издание The Times of Israel сообщило, что не менее 86 человек получили ранения за последние часы в результате двух волн иранских ракетных ударов. По его данным, удары пришлись по жилым районам Тель-Авива, Хайфы, Нес-Ционы.

Иранские военные запустили ракеты в сторону Израиля после того, как в ночь на воскресенье США нанесли удары по ключевым иранским ядерным объектам.