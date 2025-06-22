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Слуцкий заявил, что удары по Ирану не имели для США причин в военном плане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские удары по ядерным объектам Ирана не находят оправдания с точки зрения международного права.

"Удары по Ирану не имели для США причин в военном плане и не могут иметь оправдания с точки зрения международного права. Трампа втянули в иракский сценарий по смене режима - на этот раз в Тегеране, где новая "пробирка Колина Пауэлла" - "иранская ядерная угроза", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, "последствия повышения градуса эскалации грозят выйти за пределы региона". "Вашингтон понимает неизбежность ответа Тегерана. Все это выводит спираль противостояния на новый уровень и повышает риски Третьей мировой", - считает глава комитета.

По мнению Слуцкого, в результате ударов США "усилия переговорного трека отброшены назад", и это вызывает большое сожаление, с учетом того, что иранская сторона от переговоров не отказывалась и отрицала намерения по созданию ядерного оружия".

Также председатель комитета отметил: "Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана в тот же день и практически в тот же час, когда Гитлер напал на СССР в 1941 году. Страшный символизм исторических параллелей...".

"Необходим срочный созыв Совбеза ООН по ситуации вокруг ирано-израильского конфликта, чтобы предотвратить еще большее его обострение", - добавил Слуцкий.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
США Иран Леонид Слуцкий Госдума РФ
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