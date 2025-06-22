Лихачев заявил, что повреждение блока АЭС "Бушер" чревато образованием радиоактивного облака

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Необходимо предотвратить удары в районе АЭС "Бушер", потому что повреждение даже одного реактора станции хватит для ядерной аварии, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Пусть там хоть и один (работающий - ИФ) блок, но и его хватит для того, чтобы была ядерная авария, и понятие "радиоактивное облако" из теоретического перешло бы в практическое, чего допустить, естественно, нельзя. И не только в интересах наших людей, в интересах иранцев, в интересах соседних стран", - сказал он в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), говоря о том, что нельзя допустить ударов по блоку АЭС "Бушер".

Лихачев выразил уверенность в том, что в этом вопросе усилия президента РФ Владимира Путина увенчаются успехом.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли военный смысл в нанесении ударов по подобному объекту, он сказал: "Никакого абсолютно".

В минувшую пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Гросси также предостерег от ударов по АЭС "Бушер" и ядерному исследовательскому реактору в Тегеране из-за риска серьезных последствий для окружающей среды и людей.

Между тем, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с необходимостью обеспечить безопасность российского персонала на АЭС "Бушер", президент США Дональд Трамп пообещал поддержать эту инициативу.