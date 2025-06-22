Поиск

Чудовищной ошибкой назвали в Совете Федерации удары США по Ирану

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал чудовищной ошибкой Вашингтона американский удар по Ирану.

"Чудовищная ошибка режима Трампа. Погоня за Нобелевской премией мира обретает крайне опасные и уродливые формы", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, Ирак, Ливию и Иран "разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить".

"Ответить оружием массового уничтожения. Либо не успели создать, либо даже и не собирались", - отметил сенатор. "Почему западники не бомбят четыре страны, не участвующие в режиме нераспространения и в соответствующем Договоре? Эта четверка - Индия, Пакистан, КНДР и Израиль? Потому что эти четыре страны, в отличие от Ирака, Ливии и Ирана, реально создали у себя ядерное оружие", - полагает Косачев.

В РоссииВ МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по ИрануЧитать подробнее

По его мнению, отсюда следует "неизбежный вывод (как можно предположить) для всех "пороговых" стран: если в ваши планы не входит попасть под бомбежки Запада - становитесь сильными, вооружайтесь, идите вперед вплоть до создания оружия массового поражения".

Как отметил сенатор, этот вывод абсолютно не соответствует ни задачам коллективной безопасности, ни интересам человечества в принципе.

"Но в эту лузу загоняют человечество страны Запада, разбомбившие под "пробирочным" предлогом Ирак, уничтожившие государственность добровольно отказавшейся от ядерных программ Ливии и теперь напавшие на Иран, который был в режиме ДНЯО, сотрудничал с МАГАТЭ и не нападал на Израиль, в отличие от Израиля, напавшего на Иран", - заявил вице-спикер СФ.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
США Иран Константин Косачев Совет Федерации РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет после взлета вынужденно вернулся в Омск по технической причине

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

В Кремле назвали редчайшим случаем предстоящий многодневный визит Путина в Китай осенью

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Радиационная обстановка в Дагестане после ударов по ядерным объектам Ирана стабильна

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Что произошло за день: суббота, 21 июня

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана311 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6593 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });