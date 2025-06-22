Глава МИД Ирана обвинил США и Израиль в подрыве возможностей для переговоров

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"На прошлой неделе мы вели переговоры с США, и в тот момент Израиль решил подорвать дипломатический процесс", - написал он в соцсети X, имея в виду начавшиеся несколько дней назад израильские удары с воздуха по Ирану.

Аракчи отметил, что уже на этой неделе Иран вел переговоры по атому с "Евротройкой" (Франция, Великобритания, ФРГ), "однако США решили подорвать эту дипломатическую инициативу".

Министр подчеркнул, что в этой ситуации представители западных стран призывают его страну вернуться к переговорам. "Лондон, глава дипломатии ЕС считают, что именно Иран должен "вернуться" за стол переговоров. Но как мы можем вернуться туда, откуда и не уходили, тем более что этот стол теперь разрушен?"- задался вопросом он.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. После этого американский президент Дональд Трамп призвал Тегеран к дипломатическому урегулированию спорных вопросов.