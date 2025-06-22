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В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Москва решительным образом осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, заявляют в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику", - говорится в заявлении МИД России.

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"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", - заявили в министерстве.

В тексте подчеркивается: "Особую обеспокоенность вызывает ущерб, который причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Удары по Ирану нанесли огромный урон авторитету ДНЯО и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ".

На Смоленской площади отмечают, что последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. "Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", - говорится в заявлении.

"Ожидаем со стороны руководства Агентства скорейшей профессиональной и четкой реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической "равноудаленностью". Нужен объективный доклад Гендиректора МАГАТЭ для рассмотрения на специальной сессии Агентства, которая должна состояться в самое ближайшее время", - отмечается в документе.

"Разумеется, обязан отреагировать и Совет Безопасности ООН. Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля", - подчеркивается в заявлении.

"Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло", - заявили в российском МИД.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
МИД РФ Иран Израиль
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