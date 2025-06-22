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Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что позже в воскресенье направится в РФ, а в понедельник рассчитывает на переговоры с российским руководством.

"Иранский министр иностранных дел заявил в Стамбуле, что в воскресенье во второй половине дня направится в Москву. Он планирует в понедельник встретиться с президентом РФ Путиным, чтобы обсудить ситуацию после американских ударов по Ирану", - пишет агентство Anadolu.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.

Аракчи после ударов заявил, что Израиль и США лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме.

Хроника 13 – 22 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Аббас Аракчи
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