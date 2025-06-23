Главком армии Ирана пообещал США суровый ответ на удары по ядерным объектам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Амир Хатами в понедельник заявил, что США получат суровый ответ со стороны Тегерана на удары по иранским ядерным объектам, сообщает агентство "Тасним".

"Он сказал, что США всегда получали решительный ответ, когда совершали преступления против Ирана. Он пообещал, что суровая реакция последует и в ответ на недавние атаки на Иран", - говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.