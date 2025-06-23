В ЦАХАЛ заявили об ударе по штаб-квартире КСИР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Израильское военные в понедельник нанесли удар по штаб-квартире Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Эффи Дефрина.

Подтверждения этой информации от иранской стороны пока нет.

В свою очередь газета Haaretz со ссылкой на источники пишет, что Израиль атаковал здания ряда иранских государственных СМИ, а также административные учреждения на территории комплекса тюрьмы Эвин в Тегеране.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия "наносит в настоящее время удары с беспрецедентной силой по целям, имеющим отношение к режиму и репрессиям, в центре Тегерана".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.