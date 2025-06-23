Ядерный объект в иранском Фордо вновь подвергся ударам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Иранский ядерный объект в Фордо снова подвергся ударам, сообщает в понедельник "Аль-Джазира".

О новых ударах по объекту сообщил представитель организации по устранению кризисных ситуаций иранской провинции Кум Мортеза Хейдари, однако он не стал уточнять, кто именно несет ответственность за атаку.

Хейдари отметил, что мирные жители в этом районе находятся вне опасности.

Иранские СМИ сообщают, что, по их данным, удары нанес Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м.