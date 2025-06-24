Иранский МИД заявил, что соглашения с Израилем о прекращении огня нет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет соглашения с Израилем о прекращении огня.

"На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени (3:30 по Москве), мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого", - написал Аракчи в соцсети X.

Он добавил, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".