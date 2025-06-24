Иран прекратил военные действия против Израиля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Военные действия в отношении Израиля были прекращены в 4:00 вторника (3:30 по Москве), подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Военные операции наших могущественных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра (03:30 по Москве)", - написал Аракчи в соцсети X.

Он также поблагодарил иранских военных, готовых защищать свою страну "до последней капли крови" и "до последней минуты" реагировавших на "атаки врага".

Ранее Аракчи заявил, что если Израиль прекратит атаки не позднее 4:00 по тегеранскому времени (3:30 по Москв), власти Ирана "не намерены продолжать наши ответные действия после".

Иранский министр добавил, что "окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".