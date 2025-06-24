В Израиле предупредили о сохранении угрозы безопасности для жителей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Угроза безопасности граждан Израиля сохраняется даже после вступления в силу перемирия с Ираном, заявил во вторник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Эффи Дефрин.

"Вы должны соблюдать данные ранее указания, опасность сохраняется", - обратился он к населению страны, выступая на пресс-конференции.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что израильские военные остаются в полной боевой готовности на случай, если понадобится дать ответ на какое-либо нарушение режима прекращения огня.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Иранский государственный телеканал Press TV подтвердил информацию о перемирии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ираном.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленной целью операции было свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.