Нетаньяху подтвердил, что Израиль согласился на прекращение огня с Ираном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что его страна согласна на прекращение огня с Ираном, сообщает Associated Press.

По словам Нетаньяху, Израиль достиг своих целей в ходе операции по нанесению ударов по Ирану, в том числе "устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу как в ядерной сфере, так и в том, что касается баллистических ракет". Он также отметил, что Армия обороны Израиля в ходе боевых операций "установила полный контроль над небом Тегерана".

При этом премьер предупредил, что Израиль "жестко отреагирует на любое нарушение перемирия".

В заявлении канцелярии Нетаньяху отмечается, что "Израиль благодарит президента Трампа и США за их поддержку в обороне и участии в ликвидации иранской ядерной угрозы".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Иранский государственный телеканал Press TV ранее также подтвердил информацию о перемирии.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленной целью операции было свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.