Глава Минобороны Израиля пообещал ответить Ирану на нарушение режима прекращения огня

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил во вторник, что израильские военные дадут ответ на запущенные из Ирана по израильской территории ракеты в нарушение режима прекращения огня, сообщает Associated Press.

Он отметил, что Израиль даст "решительный ответ".

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявили, что зафиксировали запуски ракет с территории Ирана по территории Израиля после вступления в силу режима прекращения огня. Жителям рекомендовали в случае получения сообщения о тревоге укрыться в безопасном месте.

Израильские СМИ сообщают о звуках сирен в северной части Израиля, а также о звуках от работы систем ПВО.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.