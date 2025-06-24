МАГАТЭ после ударов США не фиксирует радиоактивного загрязнения в соседних с Ираном странах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МАГАТЭ не выявило радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах после ударов США по иранским ядерным объектам 22 июня, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Исходя из имеющихся данных, МАГАТЭ может гарантировать, что никакого радиоактивного воздействия в отношении населения и окружающей среды в соседних странах не было. В контексте ядерной безопасности важно отметить, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не подверглись атакам", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном во вторник на сайте МАГАТЭ.

В то же время МАГАТЭ сообщило о двух дырах над подземными залами для хранения и обогащения урана на объекте в Натанзе. По оценкам агентства, "этот удар мог привести к локализованному загрязнению и созданию химической опасности".

Что касается ядерного объекта в Фордо, то в нем зафиксированы повреждения подъездных дорог и входа на объект, сообщает МАГАТЭ.

Агентство заверило, что будет пристально наблюдать за последствиями ударов по ядерным объектам в Иране.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Объект был засекречен, о нём стало известно в 2009 году. Здесь Иран обогащает уран до уровня 20% в медицинских и исследовательских целях, а также для получения ядерного топлива для Тегеранского исследовательского реактора.

Нетенз (Натанз) - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м. Иран установил на нём более современные центрифуги. В 2025 году подвергся ударам Израиля, которые привели к разрушениям наземных построек. По данным МАГАТЭ, также повреждения мог получить подземный зал с центрифугами для обогащения урана.

В городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана, так называемый "жёлтый кек", перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности. Израиль также наносил удары по объектам в Исфахане.