Поиск

МАГАТЭ после ударов США не фиксирует радиоактивного загрязнения в соседних с Ираном странах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МАГАТЭ не выявило радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах после ударов США по иранским ядерным объектам 22 июня, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Исходя из имеющихся данных, МАГАТЭ может гарантировать, что никакого радиоактивного воздействия в отношении населения и окружающей среды в соседних странах не было. В контексте ядерной безопасности важно отметить, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не подверглись атакам", - говорится в заявлении Гросси, опубликованном во вторник на сайте МАГАТЭ.

В то же время МАГАТЭ сообщило о двух дырах над подземными залами для хранения и обогащения урана на объекте в Натанзе. По оценкам агентства, "этот удар мог привести к локализованному загрязнению и созданию химической опасности".

Что касается ядерного объекта в Фордо, то в нем зафиксированы повреждения подъездных дорог и входа на объект, сообщает МАГАТЭ.

Агентство заверило, что будет пристально наблюдать за последствиями ударов по ядерным объектам в Иране.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен рядом с городом Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землёй. По оценкам, глубина залегания составляет около 80-100 м. Объект был засекречен, о нём стало известно в 2009 году. Здесь Иран обогащает уран до уровня 20% в медицинских и исследовательских целях, а также для получения ядерного топлива для Тегеранского исследовательского реактора.

Нетенз (Натанз) - крупнейший центр по обогащению урана в Иране, включает в себя два завода: опытный и промышленный. Частично размещён под землёй. Подземные объекты защищены бетонным щитом толщиной около 7,6 м. Иран установил на нём более современные центрифуги. В 2025 году подвергся ударам Израиля, которые привели к разрушениям наземных построек. По данным МАГАТЭ, также повреждения мог получить подземный зал с центрифугами для обогащения урана.

В городе Исфахан расположен один из ключевых элементов ядерной инфраструктуры страны - завод по конверсии урана, где концентрат природного урана, так называемый "жёлтый кек", перерабатывается в гексафторид урана, используемый на следующем этапе обогащения. Помимо этого, в Исфахане находятся исследовательские реакторы и лаборатории, выполняющие задачи в сфере медицины, науки и промышленности. Израиль также наносил удары по объектам в Исфахане.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
МАГАТЭ Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В разведке полагают, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Иран частично открыл воздушное пространство

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

На западе Дамаска произошел сильный взрыв

The WP узнал о попытках Европы убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по радару к северу от Тегерана

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6603 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана378 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });