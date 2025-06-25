Что случилось этой ночью: среда, 25 июня

Разведка сообщила, что США не уничтожили ядерную программу Ирана, МАГАТЭ не выявило радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах, победа "Бенфики" над "Баварией"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран по итогам конфликта с Израилем остался без возможностей разработать ядерное оружие. При этом он отметил, что перед Израилем по-прежнему стоят две задачи - победить группировку ХАМАС и освободить заложников.

- Предварительная оценка разведуправления Минобороны США показала, что американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, сообщил CNN со ссылкой на источники. Дональд Трамп назвал эту информацию ложной.

- МАГАТЭ не выявило радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах после ударов США по иранским ядерным объектам 22 июня, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

- В Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения в результате атаки БПЛА по энергетическим объектам. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

- Беспилотники повредили кровлю здания на стадионе в Таганроге и зернового склада в порту Азова. Также в Таганроге произошел обрыв на линии ЛЭП, выбиты стекла в лицее №28 и двух многоквартирных домах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Футболисты португальской "Бенфики" со счетом 1:0 победили немецкую "Баварию" в заключительном третьем туре группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.