Гросси в СБ ООН призвал воспользоваться "окном возможности" и вернуться к дипломатии по Ирану

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье заявил, что стороны, имеющие отношение к эскалации на Ближнем Востоке, должны вернуться к дипломатическому пути урегулирования.

"Есть окно возможности, чтобы вернуться к диалогу и дипломатии", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Он отметил, что "если это окно закроется, то насилие и разрушения могут достичь немыслимых уровней, а глобальный режим нераспространения потерпит крах".

Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности и добавил, что сам готов отправиться на места для "взаимодействия" со сторонами.