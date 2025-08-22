Шеф Пентагона уволил главу разведывательного управления

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет отправил в отставку главу разведывательного управления Пентагона генерала-лейтенанта Джеффри Круза, сообщает в пятницу Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники газеты не назвали точную причину увольнения, предположив лишь возможную "утрату доверия" со стороны Хегсета.

В самом американском министерстве обороны и его разведывательном управлении произошедшее в настоящее время пока не прокомментировали.

Washighton Post напоминает, что в июне 2025 года американские СМИ опубликовали предварительный доклад разведуправления Минобороны США, в котором утверждалось, что американскими ударами по Ирану не удалось покончить с основами иранской ядерной программы.

Газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что в этом секретном докладе говорилось: нанесенные удары отбросили ядерную программу Ирана в развитии менее чем на шесть месяцев.

Позже представитель разведки Пентагона назвал выводы управления о недостаточном уроне ядерной программе Ирана первоначальными и неполными.

ФБР инициировало расследование утечки секретных данных.

Шеф Пентагона усмотрел в случившемся политические мотивы.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Официальные лица США неоднократно заявляли о полном уничтожении иранской ядерной программы вследствие этих атак.