Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем стартовал к МКС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами в среду стартовал к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space, сообщило NASA.

Запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в среду в 2:31 по времени Восточного побережья США (в 9:31 по Москве).

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX должен был состояться еще 29 мая, но переносился по техническим причинам, из-за непогоды, а также обнаруженной в ходе статического испытания утечки жидкого кислорода в носителе. Кроме того, российским космонавтам необходимо было завершить работы по герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда" на МКС. Утечка воздуха на этом сегменте станции теперь полностью устранена.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.