Запуск Crew Dragon с коммерческим экипажем к МКС отменен из-за утечки топлива в носителе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Запуск многоразового корабля Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space, планировавшийся в среду, отменен из-за обнаруженной утечки топлива в ракете-носителе Falcon 9, сообщило NASA.

В управлении отметили, что компании SpaceX необходимо дополнительное время для устранения утечки жидкого кислорода, обнаруженной в ходе статического испытания носителя. Новая дата запуска будет объявлена после завершения ремонтных работ.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX первоначально должен был состояться еще 29 мая, но переносился по техническим причинам и из-за непогоды.

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Планируется, что экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.