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Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами состыковался с МКС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами на борту в четверг пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space, сообщило NASA.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции, которая проводилась в автономном режиме, была осуществлена в 06:31 по времени Восточного побережья США (в 13:31 по Москве).

В состав экипажа корабля входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

В рамках нынешней четвертой миссии Axiom (Ax-4) туристы будут находиться на МКС около двух недель, в течение которых они будут работать вместе с действующим экипажем станции. Они проведут на ее борту 60 научных экспериментов.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в среду со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Crew Dragon NASA SpaceX МКС
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