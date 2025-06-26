Глава Пентагона заявил, что у США нет данных о вывозе урана с иранских ядерных объектов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти США не располагают данными, подтверждающими предположения о том, что иранские специалисты вывезли обогащенный уран с ядерных объектов незадолго до американских авиаударов, заявил в четверг глава Пентагона Пит Хегсет.

"Я не получал разведданных, которые бы указывали на то, что это находилось не там, где должно было", - сказал он на пресс-брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос об обогащенном уране.

Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщили, что иранские специалисты, возможно, успели вывезти уран из ядерных объектов незадолго до ударов США.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении объектов. Иран в понедельник запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. США также заверили, что больше не планируют ударов по иранским объектам.