Глава МИД Ирана объявил о вступлении в силу законопроекта об ограничениях в сотрудничестве с МАГАТЭ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ранее принятый парламентом страны законопроект, приостанавливающий сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), приобрел статус закона и является обязательным к выполнению.

"Законопроект, который был принят (парламентом - ИФ) и одобрен Советом стражей конституции сегодня, (...) является обязательным для нас, и нет никаких сомнений в его выполнении", - заявил Аракчи в интервью государственному телевидению.

Он добавил: "Отныне наши отношения и сотрудничество с МАГАТЭ примут новую форму".

Как сообщалось, иранский парламент в среду проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ.

За принятие законопроекта проголосовали 222 парламентария, один воздержался, никто не проголосовал "против".