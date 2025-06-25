В МИД Ирана не исключают, что Тегеран пересмотрит позицию по ДНЯО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи допускает, что Тегеран может изменить позицию в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает в среду агентство "Мехр".

"Исламская Республика Иран может занять иную позицию по ядерной программе и по режиму ДНЯО", - приводит "Мехр" слова Аракчи в интервью катарскому изданию "Аль-Араби Аль-Джадид".

При этом министр сказал, что на данный момент не может делать предположения о том, какие именно изменения произойдут.

По мнению Аракчи, необходимость пересмотреть позицию объясняется тем, что Иран исполнял ДНЯО, сохранял прозрачность в отношении своей ядерной программы, однако, по словам Аракчи, это не помогло защитить иранскую ядерную программу от недавних авиаударов Израиля и США.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - многосторонний международный акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью поставить преграды на пути расширения количества стран, имеющих ядерное оружие. Генассамблея ООН одобрила договор 12 июня 1968 года, с 1 июля 1968 года открыт для подписания. На данный момент 190 государств подключились к исполнению ДНЯО. Израиль, Индия, Пакистан, Южный Судан и КНДР не являются участниками договора.

Иран является членом ДНЯО с 1970 года, это накладывает на него обязательства, в частности, не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие, а мирную ядерную программу осуществлять под контролем МАГАТЭ.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что ее ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В понедельник Иран запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.