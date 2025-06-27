На территории Патриархата Армянской церкви началась драка между силовиками и священниками

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Потасовка между представителями правоохранительных органов и духовенства началась на территории Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине.

Прямую трансляцию с места ведут армянские СМИ.

Многочисленные верующие и представители духовенства окружили автомобиль Службы нацбезопасности, чтобы воспрепятствовать силовикам вывести с территории главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна.

В Следственном комитете Армении сообщили, что против архиепископа Аджапахяна возбуждено уголовное дело по статье "Призывы к перевороту и захвату власти".

По информации армянских СМИ, автомобильное движение из Еревана в Эчмиадзин, где создалась напряженная ситуация, перекрыто. В город стягиваются дополнительные силы полиции.

Как сообщалось, суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Кроме архиепископа арестованы еще 15 человек.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении. Об этом же заявил и Следственный комитет республики.

В 2024 году архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.