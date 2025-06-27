Поиск

Спецназ СНБ Армении вошел на территорию Патриархата Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники сил специального назначения Службы национальной безопасности Армении, служащие полиции утром в пятницу вошли на территорию Патриархата Армянской апостольской церкви в городе Эчмиадзин.

Армянские СМИ ведут прямую трансляцию с места событий.

Утром в пятницу сотрудники СНБ провели обыски в резиденции главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна в городе Гюмри на севере Армении.

В Следственном комитете Армении сообщили, что против архиепископа Аджапахяна возбуждено уголовное дело по статье "призывы к перевороту и захвату власти".

Архиепископ Аджапахян в эти минуты находится на территории Патриархата, многочисленные представители духовенства не позволяют представителям правоохранительных органов приблизиться к нему.

С сотрудниками СНБ во дворе Патриархата поговорил Католикос всех армян Гарегин Второй.

Как сообщалось, суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Кроме архиепископа арестованы еще 15 человек.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении. Об этом же заявил и Следственный комитет республики.

В 2024 году архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

Никол Пашинян Армения СНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Что случилось этой ночью: пятница, 27 июня

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Взрыв произошел на киностудии в Баку

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли

Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6622 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана396 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });