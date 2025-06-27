Поиск

Союз армян России раскритиковал действия властей Армении против Церкви

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Союз армян России (САР) назвал постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской апостольской церкви, призвал власти республики соблюдать Конституцию страны и не превышать свои полномочия.

"Члены совета САР, представляющие трёхмиллионную армянскую общину России, считают постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской апостольской церкви. Такого позора в истории нашего народа ещё не было", - говорится в заявлении САР.

В нем отмечается, что премьер Армении Никол Пашинян "своими провокационными действиями против церкви, бизнеса, диаспоры пытается уничтожить всё, на чём зиждется человеческая сущность".

"Это делается для того, чтобы до выборов 2026 года не дошла ни одна сила, представляющая армянский народ с его вековыми духовными и моральными ценностями, гордостью и честью. Мы призываем правительство Армении, правоохранительные органы соблюдать Конституцию страны и не превышать свои полномочия", - отметили в САР.

В нем говорится также, что "пришло время армянскому народу встать плечом к плечу на защиту древнейшей христианской Армянской апостольской церкви".

Как сообщалось, многочисленные верующие и представители духовенства препятствуют сотрудникам Службы нацбезопасности вывести с территории Патриархата Армянской апостольской церкви главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Между ними время от времени возникают потасовки, давка.

По сообщениям армянских СМИ, автомобильное движение из Еревана в Эчмиадзин, где создалась напряженная ситуация, перекрыто. В город стягиваются дополнительные силы полиции.

В пресс-службе Службы национальной безопасности (СНБ) заявили, что против архиепископа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК Армении (публичные призывы с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя).

Архиепископ Аджапахян в настоящее время находится в здании Патриархата, которое оцеплено несколькими сотнями сотрудников правоохранительных органов.

Никол Пашинян Армения Армянская апостольская церковь Союз армян России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санкции США против сербской NIS отложены на месяц - до 29 июля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Конфликт на Ближнем Востоке: Америка в раздумье и в ожидании финала!

Что случилось этой ночью: пятница, 27 июня

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Фондовые индексы Европы выросли, подорожали акции ВПК

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Иран пока не планирует возобновлять переговоры с США по ядерной программе

Взрыв произошел на киностудии в Баку

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6623 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана397 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });