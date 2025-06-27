Союз армян России раскритиковал действия властей Армении против Церкви

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Союз армян России (САР) назвал постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской апостольской церкви, призвал власти республики соблюдать Конституцию страны и не превышать свои полномочия.

"Члены совета САР, представляющие трёхмиллионную армянскую общину России, считают постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской апостольской церкви. Такого позора в истории нашего народа ещё не было", - говорится в заявлении САР.

В нем отмечается, что премьер Армении Никол Пашинян "своими провокационными действиями против церкви, бизнеса, диаспоры пытается уничтожить всё, на чём зиждется человеческая сущность".

"Это делается для того, чтобы до выборов 2026 года не дошла ни одна сила, представляющая армянский народ с его вековыми духовными и моральными ценностями, гордостью и честью. Мы призываем правительство Армении, правоохранительные органы соблюдать Конституцию страны и не превышать свои полномочия", - отметили в САР.

В нем говорится также, что "пришло время армянскому народу встать плечом к плечу на защиту древнейшей христианской Армянской апостольской церкви".

Как сообщалось, многочисленные верующие и представители духовенства препятствуют сотрудникам Службы нацбезопасности вывести с территории Патриархата Армянской апостольской церкви главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Между ними время от времени возникают потасовки, давка.

По сообщениям армянских СМИ, автомобильное движение из Еревана в Эчмиадзин, где создалась напряженная ситуация, перекрыто. В город стягиваются дополнительные силы полиции.

В пресс-службе Службы национальной безопасности (СНБ) заявили, что против архиепископа возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК Армении (публичные призывы с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя).

Архиепископ Аджапахян в настоящее время находится в здании Патриархата, которое оцеплено несколькими сотнями сотрудников правоохранительных органов.