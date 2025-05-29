США не отказываются от планов сократить военный контингент в Южной Корее

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон по-прежнему считает возможным вывод части американских военных, развернутых в Южной Корее, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Пентагона, сопровождающих министра обороны США Пита Хегсета в Сингапур на форум "Диалог Шангри-Ла".

"Они сказали журналистам, что США не отвергают вариант с сокращением войск в Южной Корее, в то время как администрация американского президента Дональда Трампа пытается определить, какой формат военного присутствия в регионе позволит лучше сдерживать Китай", - информирует агентство.

Один из собеседников отметил, что решения относительно судьбы контингента США в Южной Корее еще не приняли. Он разъяснил, что любое будущее распределение американских войск в регионе должно не только помочь Южной Корее в обороне против КНДР, но и обеспечивать сдерживание Китая.

Перед отлетом в Сингапур Хегсет подтвердил готовность США к сдерживанию Китая через силу и в сотрудничестве с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

Присутствие и.о. южнокорейского министра обороны Ким Сон Хо на "Диалоге Шангри-Ла" оказалось невозможно из-за выборов президента Южной Кореи.

Ранее в газете The Wall Street Journal в мае появилось сообщение о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вывода или передислокации в другие Индо-Тихоокеанские регионы 4,5 тыс. военнослужащих, что составляет около 16% общей численности Корейских сил США. С 2008 года США поддерживают на Корейском полуострове число войск на уровне 28,5 тыс. человек. В силы США входят подразделения армии, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Командования специальных операций.

В ответ в Минобороны Южной Кореи заявили, что частичный вывод американских войск из Южной Корее не обсуждается с американской стороной.

Представитель Пентагона Шон Парнелл в комментарии агентству "Рёнхап" отрицал наличие у администрации США планов сокращать численность войск в Южной Корее.