Индексы США выросли в пятницу

S&P 500 обновил рекорд

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле, оценивали статданные и новости компаний.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1% и составил 43819,27 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52% - до рекордных 6173,07 пункта.

Nasdaq Composite также прибавил 0,52% и составил 20273,46 пункта.

Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщила в пятницу The Global Times.

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления министерства.

В нем отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США, со своей стороны, отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, отметили в китайском министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем.

Американский министр торговли Говард Латник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве и в Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Доходы населения США в мае снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (до $25,7 трлн), расходы - на 0,1% (до $21,44 трлн), сообщило в пятницу министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,1%, по данным Trading Economics. Сокращение доходов произошло впервые с сентября 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, в апреле доходы американцев увеличились на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Расходы выросли на 0,2% (без пересмотра).

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,3% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка. В апреле они повысились на ту же величину.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% к апрелю и на 2,7% за год. Эксперты ожидали подъема на 0,1% и 2,6% соответственно. Темпы роста показателей ускорились по сравнению с 0,1% и 2,6% в апреле.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 60,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 60,5 пункта.

Аналитики не ожидали пересмотра предварительной оценки, по данным Trading Economics. Рост индекса был зафиксирован впервые за полгода.

Акции Nike Inc. подорожали на 15,2% по итогам торгов. Производитель спортивных товаров в минувшем финквартале получил чистую прибыль и выручку выше прогнозов рынка, хотя оба показателя заметно сократились.

Цена бумаг Core Scientific увеличилась на 1,8% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что CoreWeave ведет переговоры о покупке этого оператора цифровой инфраструктуры для майнинга биткойна и предоставления хостинговых услуг. CoreWeave прибавила 1,2% капитализации.

Котировки акций Comcast Corp. выросли на 0,3% после новостей о продаже дочерней Sky Deutschland медиахолдингу RTL за сумму до $617 млн.

Nvidia Corp. нарастила рыночную стоимость на 1,8%, Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. - на 2,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1%. Капитализация Apple Inc. почти не изменилась, Microsoft Corp. - снизилась на 0,3%.

Бумаги Tesla потеряли в цене 0,7% после успешного старта предзаказов на новые электровнедорожники китайской Xiaomi и ухода одного из ключевых топ-менеджеров американского автопроизводителя.

Котировки акций Goldman Sachs Group повысились на 0,5%, Walt Disney Co. - на 0,7%.

JPMorgan Chase & Co. и Exxon Mobil потеряли 0,6% рыночной стоимости, Chevron Corp. - 0,5%.