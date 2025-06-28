Обвиняемый в призыве к захвату власти архиепископ Армянской церкви арестован на два месяца

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ереване на заседании арестовал на два месяца главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти, заявил его адвокат Ара Зограбян.

"Суд решил арестовать архиепископа на два месяца. Ограничены его контакты, за исключением близких родных и адвокатов. В течение десяти дней мы обжалуем решение. Это незаконное и безосновательное обвинение. Очевидно, что суд действовал под давлением", - сказал Зограбян журналистам в субботу.

В пятницу архиепископ Микаэл был задержан Следственным комитетом, где ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.422 УК Армении (публичные призывы с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя). Днем в пятницу архиепископ в сопровождении адвокатов отправился из Первопрестольного Св.Эчмиадзина в Следственный комитет Армении. Ранее в беседе с журналистами архиепископ Микаэл заявил, что уголовное дело против него было возбуждено 17 июня.

Как сообщалось, многочисленные верующие и представители духовенства с утра в пятницу препятствовали сотрудникам Службы нацбезопасности вывести с территории Патриархата архиепископа Микаэла. После очередной потасовки силовики стали отходить от территории Патриархата. В Службе нацбезопасности Армении это объяснили тем, что в ходе исполнения решения об аресте архиепископа было зафиксировано скопление граждан, и, исходя из соображений безопасности и пресечения возможной и преднамеренной эскалации ситуации, принято решение об отходе.

Ранее суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Кроме архиепископа арестованы еще 15 человек.

Премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении.

Следственный комитет Армении заявил, что участники и руководители движения "Священная борьба" планировали совершить террористические действия, направленные на захват власти в Армении.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.