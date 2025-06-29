Песков назвал внутренним делом Армении происходящие в этой стране события

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внутренним делом Армении политический кризис, который сейчас разворачивается в этой стране.

"Это внутреннее дело Армении. Мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

Так Песков прокомментировал недавние события в Армении.

"Армения - очень близкая нам страна. Давайте не забывать, что несколько миллионов армян - граждане РФ, которые с болью смотрят на эти события. Многие, конечно, не приемлют то, как это происходит", - отметил пресс-секретарь президента.

"Да, мы наблюдаем, но это внутреннее дело Армении", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаэл Аджапахян, обвиняемый в призывах к захвату власти, задержан и арестован на два месяца.