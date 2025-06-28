Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть введен в течение года, сообщил агентству "Анадолу" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я думаю, что первый блок станции будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, в течение года", - отметил он.

Вице-премьер добавил, что сейчас изучается экономическая целесообразность строительства ещё одной АЭС. По его словам, Россия будет рада участвовать в реализации этого проекта.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В октябре 2024 года Новак сообщал, что Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта.

"Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования", - говорил он.

"Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран, отмечал Новак.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев в начале этого года заявлял, что госкорпорация планирует предъявить Siemens судебные претензии в связи с непоставленным на АЭС "Аккую" оборудованием.