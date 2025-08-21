"Росатом" сохраняет планы ввода "Аккую" в Турции в 2026 году

Сроки вводе сместились на несколько месяцев

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую" в Турции в 2026 году несмотря на сдвижку сроков, сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Мы на 3-4 месяца "отлетели" (в плане сроков ввода - ИФ) вправо, - сказал он. - Не снимаем планов будущего года о сдаче в промышленную эксплуатацию".

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта.

"Столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования", - говорил он.

"Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран, отмечал Новак.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев в начале 2025 года заявлял, что госкорпорация планирует предъявить Siemens судебные претензии в связи с непоставленным на АЭС "Аккую" оборудованием.