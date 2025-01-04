"Росатом" планирует судиться с Siemens из-за непоставленного оборудования

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" планирует предъявить Siemens судебные претензии на тему непоставленного на АЭС "Аккую" в Турции оборудования, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава компании Алексей Лихачев.

"Очевидно, будут судебные процессы. Предоплаченное оборудование не было поставлено. Оно принесло нам дополнительные расходы как по конкретному приобретению оборудования, так и по корректировке сроков монтажа этого оборудования. Эти претензии будут предъявлены", - сказал он.

В интервью Лихачев назвал отказ компании от поставок "демонстративным". "Ну конечно, демонстративный отказ "Сименса" от поставок оборудования, уже изготовленного, к слову сказать, и оплаченного, на проект в Турцию, всяческие такие неприятности в адрес египетского проекта, проекта в Бангладеш", - ответил он на вопрос о соответствующих проектах. По его словам, "все стройки идут по плану", возможны сдвижки на "2-3 месяца", "но общий ход, общие контрактные сроки реализации этих проектов мы соблюдаем, активно взаимодействуя с заказчиками".

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Турция оценивают влияние ситуации с непоставкой Siemens оборудования для АЭС "Аккую" на общий график реализации проекта.

"Так, столкнулись с ситуацией, когда, несмотря на заключенный контракт, поставщик из западной страны - компания Siemens, Германия - нарушил свои контрактные обязательства по поставке определенной номенклатуры оборудования. Оно хоть и не является критическим, но значимо для проекта", - распространяла пресс-служба вице-премьера его ответ на вопрос иностранных журналистов на РЭН-2024.

"Несмотря на все наши усилия, а также вовлечение турецкой стороны, переговоры не дали конструктивных результатов: оборудование так и не было поставлено на площадку", - отмечал Новак.

В итоге "Росатом" совместно с турецкими партнерами оперативно провели все необходимые корректирующие мероприятия и нашли решение: альтернативное оборудование было закуплено у дружественных стран. Сейчас первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС "Аккую", рассказывал российский вице-премьер.

"Этот пример демонстрирует, с одной стороны, что все возникающие препятствия преодолимы, но, с другой, что, к сожалению, они не ускоряют темпы работ. Сейчас с турецкой стороной оцениваем влияние означенной ситуации на общий график реализации проекта. Тем не менее, совместно с турецкой стороной предпринимаем все усилия, чтобы все четыре энергоблока АЭС "Аккую" работали в 2028 г.", - отмечал Новак.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.