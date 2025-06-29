Маск считает, что законопроект Трампа о госрасходах приведет США к долговому рабству

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Предложенный администрацией президента Дональда Трампа законопроект может направить Соединенные Штаты по пути долгового рабства. Об этом в соцсети X заявил экс-глава ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), предприниматель Илон Маск.

"Этот законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн, это самое большое увеличение в истории, которое направит Америку по кратчайшему пути к долговому рабству", - написал Маск.

Кроме того, по мнению Маска, законопроект уничтожит миллионы рабочих мест в США и приведет к огромному стратегическому ущербу в стране.

В мае нижняя палата Конгресса США приняла продвигаемый Трампом "большой и красивый" законопроект, который предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в оборонной сфере. Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.