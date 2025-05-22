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Палата представителей Конгресса одобрила бюджетный законопроект Трампа

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом Дональдом Трампом проекта бюджета, предусматривающий снижение налогов и увеличение оборонных расходов.

За проект проголосовали 215 конгрессменов, против - 214, один воздержался.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената, где отдельные группы республиканцев выступают за внесение в него существенных изменений.

Ключевым элементом законопроекта является продление действия налоговых льгот, введенных Трампом в 2017 году - в ходе его первого срока на посту президента США, а также новые налоговые послабления, обещанные им в ходе предвыборной кампании в 2024 году, пишет MarketWatch.

Компенсировать потерю налоговых доходов предполагается за счет снижения расходов на программы медицинского страхования и продовольственной помощи, условия которых планируется изменить.

Также предусмотрен масштабный пересмотр налоговых послаблений для зеленой энергетики. Одно из положений, включенных в законопроект, предполагает завершение действия налоговых льгот для компаний сферы ветровой и солнечной энергетики к 2028 году, а не к 2031 году, как это планировалось ранее.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение расходов бюджета на $350 млрд, из которых $150 млрд придется на долю Пентагона.

Законопроект существенно увеличит дефицит бюджета и госдолг США. Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), дефицит бюджета повысится на $3,8 трлн за десять лет.

Конгресс Палата представителей США Пентагон Сенат Дональд Трамп
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