Трамп раскритиковал Маска за несогласие с проектом бюджета США

Президент США считает, что прекращение госконтрактов с Маском позволило бы значительно сэкономить бюджет страны

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил в четверг разочарование в связи с тем, что предприниматель Илон Маск, недавно покинувший его администрацию, критикует разработанный в соответствии с запросами Белого дома проект бюджета страны.

"Уж лучше бы он критиковал меня, а не этот законопроект", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента, "у нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, сохранятся ли они в дальнейшем".

"Илон прекрасно знал все об этом законопроекте (...), и с этим не было никаких проблем до тех пор, пока он не ушел из администрации", - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп рассказал, что в свое время Маск предлагал ему назначить главой НАСА сторонника Демократической партии, однако получил отказ.

Позже американский лидер написал в соцсети Truth Social, что можно было бы прекратить государственные контракты для Маска, чтобы сэкономить бюджетные расходы на миллиарды долларов. "Самый легкий способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить государственные субсидии и контракты для Маска. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал", - указал Трамп.

В свою очередь, Маск опубликовал в соцсети X целую серию сообщений с критикой в адрес разработанного в соответствии с пожеланиями Трампа законопроекта о бюджете.

В одной из них он приводит публикации, сделанные Трампом в соцсетях задолго до начала политической карьеры. В них, в частности, Трамп выступал против повышения лимита на госдолг, призывал к сбалансированному бюджету.

"И где же сегодня тот, кто все это писал?", - спросил бизнесмен, комментируя подобные высказывания.

Маск также заверил, что Трамп не совсем прав, когда говорил, что бизнесмен не возражал против законопроекта. "Просто дело в том, что этот законопроект мне никогда не показывали. А одобрили (в Палате представителей - ИФ) его посреди ночи, причем так быстро, что никто в конгрессе даже не успел его прочитать", - написал предприниматель.

"За все время существования человеческой цивилизации никогда не было законопроекта, который был одновременно "большим" и "красивым". Либо вы получаете "большой законопроект (с точки зрения количества расходов - ИФ), но он будет уродлив, либо – "небольшой", но действительно красивый", - подытожил он.

В среду Маск призвал американские власти разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг.

"Нужно подготовить новый проект бюджета. Он не должен предусматривать масштабного роста госдолга", - написал он в соцсети X.

В другой публикации Маск выразил мнение, что "США стремительного движутся к долговому рабству".

Во вторник Маск уже критиковал американские власти за недостаточное, по его мнению, стремление сокращать расходы бюджета.

"Я больше не могу это терпеть. Этот законопроект в Конгрессе, предусматривающий огромные, возмутительные расходы, вызывает отвращение", - написал он в соцсети X.

Маск в конце мая объявил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

Предприниматель и раньше критиковал планы администрации Трампа, касающиеся бюджета страны. Так, в недавнем интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США.