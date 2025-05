TikTok остался самым дорогим брендом в Китае

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - TikTok остался самым дорогим брендом в Китае в 2025 году, говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500.

Стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin за год увеличилась на 26% (до $105,8 млрд).

На второе место с третьего переместилась энергосетевая компания State Grid Corporation of China (+20%, до $85,6 млрд), оттеснив на третью позицию Industrial and Commercial Bank of China (+10%, до $79,1 млрд).

Следующие три места остались за банками: China Construction Bank (+19,5% до $78,4 млрд), Agricultural Bank Of China (+16, до $70,2 млрд), Bank of China (+26,5%, до $63,8 млрд). Седьмую позицию сохранил за собой бренд крепкого алкогольного напитка Moutai (+16,5%, $58,4 млрд).

На восьмую строчку с девятой переместился телекоммуникационный бренд China Mobile, стоимость которого выросла на 6% и составила $47 млрд. Tencent занял девятое место с показателем $44 млрд, поднявшись с десятой позиции в прошлом году. Страховой бренд Ping An опустился на десятую строчку с восьмой (-2,6%, до $43,2 млрд).

Из топ-10 выпал бренд WeChat, в этом году он находится на тринадцатом месте.

Самым быстрорастущим стал бренд Little Swan, который подорожал в 3,1 раза (до $1,8 млрд). Под этим названием Midea Group выпускает стиральные машинки и кондиционеры.

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов КНР достигла $2 трлн, отмечается в обзоре.

Совокупная стоимость 64 банковских брендов в топ-100 увеличилась за год на 4% до $467,6 млрд. Между тем 13 страховых брендов подешевели на 2% (до $133,9 млрд).

В рейтинг вошли три представителя автомобильной отрасли, в результате чего их стало насчитываться 30, а общая стоимость их брендов повысилась на 3%. BYD является самым дорогим автомобильным брендом (+16%, до $14 млрд).

PetroChina Co. (+17%, до $33,3 млрд) и Sinopec (+5%, до $29,8 млрд) стали самым дорогими брендами в нефтегазовой отрасли, которая в целом продемонстрировала рост на 8% (до $72 млрд). Всего в этом секторе представлены шесть брендов.