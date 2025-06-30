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В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о расходах и налогах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские сенаторы перешли к дебатам по "большому, красивому" законопроекту президента США Дональда Трампа, который предполагает снижение федеральных налогов, увеличение расходов на оборону и безопасность на границе, сокращение госпрограмм соцзащиты, включая программу в области здравоохранения Medicaid, сообщают СМИ.

Дебатам предшествовало чтение в сенате вслух полного текста документа объемом около 1 тыс. страниц. Как отмечает агентство Associated Press (AP), демократы в Конгрессе "используют все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы задержать и затянуть процесс" принятия законопроекта.

"Если республиканцы в Сенате не расскажут американскому народу, что содержится в этом законопроекте, то демократы заставят зачитать его от начала до конца", - заявил лидер демократического меньшинства в сенат Чак Шумер.

Накануне в Сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту, и он был одобрен 51 голосом против 49.

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей и Сенат, "близки к принятию пакета мер по внутренней политике, однако законодатели-демократы выступают с новыми протестами, поскольку считают, что их оппоненты скрывают истинные расходы", пишет AP.

По данным агентства, анализ, проведенный в воскресенье беспартийным бюджетным управлением Конгресса, показал, что законопроект увеличит дефицит бюджета почти на $3,3 трлн с 2025 по 2034 год, лишит медицинского страхования 11,8 млн американцев, повысит госдолг на $5 трлн.

AP отмечает, что Республиканская партия столкнулась с рядом политических неудач. Не все республиканцы согласны с предложениями сократить расходы на Medicaid и другие социальные программы, чтобы помочь покрыть расходы на продление налоговых льгот Трампа на сумму около $3,8 трлн.

Конгресс США Республиканская партия Сенат Трамп
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