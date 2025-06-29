Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не перестанет обогащать уран

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Тегеран никогда не откажется от обогащения урана для мирной ядерной программы, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

"Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", - ответил он на вопрос журналиста о том, собирается ли Иран возобновить обогащение урана, в эфире телеканала CBS.

Иравани напомнил, что, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Тегеран имеет право производить обогащенный уран и использовать его в мирных целях.

"Сохранение нашей мирной ядерной деятельности (...) - это наше неотъемлемое право, и мы хотим его реализовывать", - добавил дипломат.