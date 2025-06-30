Власти Германии намерены помочь Украине ускорить производство оружия

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в ходе визита в Киев в понедельник, что Берлин намерен содействовать Украине в ускорении производства вооружений.

"Мы хотим создавать совместные проекты, так чтобы Украина сама могла производить быстрее и больше для собственной обороны, потому что ее потребности огромны", - цитирует Associated Press (AP) Вадефуля.

Он заявил, что сотрудничество Берлина и Киева по выпуску вооружений на украинской территории является "логическим продолжением" поставок ФРГ военной помощи украинским властям.

"Мы видим нашу задачу в помощи Украине, чтобы она могла вести переговоры с более сильной позиции", - резюмировал министр.

По данным AP, позднее у Вадефуля запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце мая немецкий канцлер Фридрих Мерц заявлял, что власти ФРГ будут финансировать производство дальнобойного ракетного оружия на Украине.