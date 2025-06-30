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Глава МИД Германии прибыл с визитом в Киев

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Йохан Вадефуль прибыл на Украину и выступил с заявлением, в котором говорится, что ЕС и его партнеры продолжат оказывать экономическое давление на Россию.

"С помощью санкций (...) ЕС и партнеры по G7 продолжают работать над максимальным давлением на Россию", - говорится в заявлении Вадефуля, опубликованном на сайте МИД ФРГ по его прибытии в Киев.

Как ожидается, Вадефуль встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским коллегой Андреем Сибигой.

Вадефуль вступил в должность министра иностранных дел Германии в правительстве канцлера Фридриха Мерца 6 мая. Поездка на Украину стала его первым официальным визитом.


Германия Украина Йохан Вадефуль
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