РФ поставит в Абхазию дополнительный объем электроэнергии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская Федерация поставит в Абхазию дополнительный объем электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей страны, сообщает Министерство энергетики и транспорта Абхазии.

"Согласно подписанному договору между ПАО "Интер РАО" и РУП "Черноморэнерго", объем коммерческого перетока электроэнергии из России в Абхазию составит 182 миллиона кВт·ч общей стоимостью 830 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что финансирование дополнительного объема электричества будет осуществлено за счет недополученных средств финансовой помощи, предоставленных Российской Федерацией Республике Абхазия в 2024 году.

Министерство энергетики и транспорта Абхазии выражает благодарность российской стороне за поддержку и сотрудничество в сфере энергетики, говорится в сообщении.

Энергодефицит в Абхазии традиционно возникает в осенне-зимнее время из-за низкого уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС.

В городах и районах республики отсутствует централизованное отопление и вся нагрузка по отоплению жилых помещений ложится на энергетику.