ЕС продолжает переговоры с США по тарифам, готовясь к любым вариантам

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе изучают полученный от США документ с предложениями по торговому соглашению, которое ожидается к 9 июля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы получили последний документ Соединенных Штатов для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его. Наше сегодняшнее послание ясно: мы готовы к сделке. В то же время мы готовимся к возможности того, что удовлетворительное соглашение не будет достигнуто", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после завершения саммита ЕС.

В связи с этим, отметила фон дер Ляйен, участники встречи "консультировались по списку ребалансировки". "И мы будем защищать европейские интересы, если это будет необходимо. Короче говоря, все варианты остаются на столе", - сообщила председатель ЕК.

По ее словам, она проинформировала лидеров стран ЕС о состоянии торговых переговоров с Вашингтоном. "Президент (США Дональд - ИФ) Трамп и я провели хорошую дискуссию на саммите G7 в Канаде. Тогда мы договорились ускорить работу с четкой целью: заключить соглашение до 9 июля", - напомнила фон дер Ляйен.